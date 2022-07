La prima domenica di luglio ci regala già uno sconto di prezzo della Xiaomi Smart Band 7 su Amazon, appena lanciata in Italia e in particolare anche sul noto store. La nuova generazione del braccialetto fitness può essere infatti acquistata ad un costo inferiore rispetto a quello di listino indicato dal produttore. Per i patiti delle novità hi-tech insomma, si tratta già di un’occasione d’oro da non lasciarsi sfuggire.

Le condizioni economiche attuali

Dettagliamo meglio quale sia l’attuale prezzo della Xiaomi Smart Band 7 su Amazon. Il costo di listino del dispositivo sarebbe pari a 50,99 euro. Al contrario, in questa giornata del 3 luglio, è possibile portarsi a casa il device a 56 euro. Si tratta di uno sconto pari al 7% del valore iniziale del prodotto: il tutto ad una manciata di giorni dal lancio commerciale e per questo motivo, possiamo parlare di un vero e proprio caso straordinario. L’offerta è ancora più interessante per un altro motivo: la disponibilità del prodotto è immediata con consegna agli acquirenti già nell’imminente giornata del 6 luglio.

I punti di forza della nuova band Xiaomi

La Xiaomi Smart Band 7 può contare su uno schermo AMOLED da 1.62” (ossia il 25% più esteso di quello della Band 6). La specifica risoluzione è di 326 PPI: il dispositivo beneficia di ben 100 quadranti dinamici. Passando alle funzioni, c’è a disposizione l’analisi del massimo consumo di ossigeno (VO2 max), quella di saturimetro e per il controllo della frequenza cardiaca, come della qualità del sonno. Le modalità sportive supportate sono ben 120 e il dispositivo ha una resistenza all’acqua fino a 5 ATM. la durata della batteria è di 14 giorni. Insomma, i passi in avanti rispetto alla generazione sono evidenti e concreti, per questo motivo varrà la pena già non farsi scappare l’offerta attuale.

