Uno dei termini simbolo riguardanti il trend del momento, vale a dire il corsivo parlato lanciato da Elisa Esposito, riguarda senza ombra di dubbio il significato di amio. Già, perché quella appena citata è una delle prime parole che viene pronunciata dalla ragazza durante i suoi noti tutorial. Rilanciati, come sempre avviene in queste circostanze, anche da coloro che hanno creato ulteriori filmati per ironizzare sulla questione. Dunque, dopo aver analizzato con altri articoli il corsivo solo in contesti specifici, come l’arrivo di questo stile di scrittura su WhatsApp, ora dobbiamo purtroppo aprirci anche su altri fronti.

Riscontri sul significato di amio in corsivo parlato lanciato da Elisa Esposito: qualche chiarimento in merito

Visto che in tanti si stanno ponendo domande sul significato di amio in corsivo parlato lanciato da Elisa Esposito, qualche precisazione è doverosa. Il termine in questione, pronunciato con la vocale finale allungata e con una cadenza che tende ad irritare un 90% abbondante di utenti sui social, si riferisce ad “amo“. Non la prima persona singolare del verbo amare, ma il diminutivo di amore, utilizzato come appellativo per una persona alla quale teniamo. Insomma, siamo nella terminologia dei più giovani, con una variante sul tema che investe proprio la lingua parlata.

La sensazione, molto forte, è che la storia del corsivo parlato si trascinerà ancora per qualche settimana. Al massimo durante la stagione estiva, per poi scemare con il trascorrere del tempo. Del resto, parliamo di tematiche che certo non possono canalizzarci verso l’evoluzione della specie. Il fatto stesso che questa mattina ci si ritrovi ad approfondire il significato di amio in corsivo parlato lanciato da Elisa Esposito, la dice lunga sul particolare momento storico che stiamo vivendo. Con tanto di lezioni tenute anche dal vivo.

Insomma, ora abbiamo le idee più chiare sul significato di amio in corsivo parlato lanciato da Elisa Esposito.