Un fulmine al ciel sereno scuote il cielo di Grey’s Anatomy: l’annuncio sui social è arrivato decisamente a sorpresa, nel pomeriggio di sabato 2 luglio, quando uno tra i più amati protagonisti storici della serie ha dichiarato di essere in procinto di divorziare.

Si tratta di Kevin McKidd, che in Grey’s Anatomy interpreta Owen Hunt sin dalla quinta stagione: l’attore è arrivato nel cast per impersonare il grande amore di Cristina Yang e negli anni è diventato anche regista di moltissimi episodi del medical drama. McKidd è rimasto nel cast anche dopo l’addio della co-star Sandra Oh, a cui è molto legato da una profonda amicizia e che spera di riportare in scena almeno per un episodio.

Ebbene l’attore di Grey’s Anatomy ha annunciato a sorpresa il suo secondo divorzio, quello da Arielle Goldrath, la chef con cui aveva ufficializzato la relazione dopo aver divorziato dalla sua prima moglie, un matrimonio durato 17 anni. I due condividono Aiden e Nava, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019, e l’attore non risparmia elogi a Goldrath come donna e come madre. Queste le parole con cui McKidd annuncia che la coppia è arrivata al capolinea già da tempo.

Non condivido spesso la mia vita personale sui social, ma oggi c’è qualcosa che voglio condividere con voi. Qualche mese fa, io e Arielle abbiamo deciso di porre fine alla parte del nostro rapporto di matrimonio. Siamo giunti a questa conclusione dopo molte ricerche di anima e discussioni. Sappiamo che è ciò che è giusto per entrambi. Arielle è una madre incredibile per Aiden e Nava. È una delle persone più sagge, intelligenti e amorevoli che io abbia mai conosciuto. Continuiamo ad avere il massimo amore e rispetto l’uno per l’altro. Siamo stati capaci di ridefinire la nostra vita e l’amore l’uno per l’altro in modo bellissimo. Non è stato facile e ha richiesto un lavoro e un autoesame significativo. Ne è valsa la pena per arrivare dove siamo ora: un rapporto profondo e onesto come genitori e veri amici con una storia condivisa sorprendente, bellissimi figli e una famiglia. Augurateci buona fortuna per andare avanti, come auguriamo anche a tutti voi. È bello condividere questa parte della mia vita e far sapere a tutti che, anche con le sfide, è possibile arrivare a conclusioni felici se siamo onesti l’uno con l’altro e restiamo aperti. Io e Arielle ci saremo sempre l’uno per l’altra. Spero che tutti possano essere così benedetti: crescere i propri figli con uno dei tuoi migliori amici. Pace, Kev.

Kevin McKidd tornerà sul set di Grey’s Anatomy 19 quest’estate, in vista del debutto a ottobre. Intanto sta girando una nuova miniserie in Scozia.

Continua a leggere su optimagazine.com