Buon affare quest’oggi su Amazon per chi ha intenzione di acquistare un iPhone 13 e nel dettaglio parliamo del modello Galassia da 128GB di memoria interna. Questo device infatti può essere acquistato ad un prezzo scontato che potrà far capitolare i più indecisi. Parliamo dell’ultimo top di gamma di Apple e sul famoso sito di e-commerce si ritrova con uno sconto del 12% sul prezzo da listino, riuscendo a risparmiare una bella somma. Senza dubbio questo è il momento migliore per acquistare un iPhone 13, ma vediamo più nel dettaglio quello che ci propone quest’oggi Amazon a riguardo.

Nuovo prezzo in pronta consegna per l’iPhone 13 su Amazon a luglio: i dettagli della promozione

Dunque, non si tratta di una soluzione a rate come quella presa in esame di recente. L’iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna può essere acquistato al costo di 829 euro, un prezzo molto più conveniente rispetto a quello da listino di 939 euro. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e la consegna è assolutamente gratuita, nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 arriverà direttamente nelle vostre case. Su tale sito di e-commerce è poi possibile anche puntare su un acquisto a rate grazie a Cofidis, il che vi permetterà di dilazionare la spesa e non spendere subito l’intera cifra.

Un aspetto da non sottovalutare e che potrà ancor di più convincere diversi utenti a puntare su questo iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di tale top di gamma. Siamo di fronte ad uno smartphone che si ritrova con display Super Retina XDR da 6,1 pollici e punta su un comparto fotografico di altissimo livello.

Qui ritroviamo infatti un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. La vera novità è data dalla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Non manca poi il potente processore A15 Bionic accompagnato dalla connettività 5G. Questo iPhone 13 è infine resistente all’acqua ed alla polvere.

