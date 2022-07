Sorpresa Carlos Sainz alle qualifiche del GP Gran Bretagna di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari ha conquistato la sua prima pole position in carriera, 10 anni dopo quella fatta da un altro suo connazionale sempre in rosso, Fernando Alonso. Nel 2012, il pilota, che oggi corre in Alpine, partì primo davanti a Michael Schumacher e Mark Webber.

Carlos Sainz è reduce da tre sessioni di prove libere molto competitive. Tenere il passo gara con la potente Red Bull di Max Verstappen non è stato facile, ma è riuscito a piazzarsi tra i più veloci, tranne nell’ultima PL3. Eppure in qualifica, lo spagnolo della scuderia di Maranello è riuscito a mettere a segno un gran colpo, approfittando di un testacoda del compagno di squadra Charles Leclerc, che partirà terzo per un errore che ha rallentato Verstappen, il quale si deve accontentare di un secondo posto.

Qualifiche surreali per Sainz, che nell’intervista post sessione ha confessato di essere stato colto di sorpresa, dato che non stava girando molto veloce sul bagnato. Il team radio della scuderia ha poi riferito al pilota madrileno di aver conquistato la sua prima pole position in carriera: “Assurdo! Come ho potuto farla? Era terribile là fuori!”

“E’ stato un bel giro, stavo lottando molto con l’acqua in pista. La pole è stata una sorpresa. Il ritmo è stato lì per tutto il weekend”, ha detto Sainz nell’intervista post gara con i microfoni della F1.

Questa dunque la griglia di partenza di domani, 3 luglio, per il Gran Premio della Gran Bretagna, dove ritroveremo una lotta Ferrari-Red Bull, ma attenzione alle insidiose Mercedes. Qualifica storica per Nicholas Latifi che partirà decimo, il miglior piazzamento della sua carriera:

Continua a leggere su optimagazine.com.