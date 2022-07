Non è certo facile fare una cernita tra le più belle canzoni di Kate Bush, cantautrice britannica d’altri tempi che non sceglie mai una nota a caso né un titolo per pura formalità. Nelle sue canzoni la letteratura è sempre presente, impreziosita dalle sue straordinarie capacità vocali. A lei hanno reso tributo le più importanti band rock e metal internazionali, dagli Angra ai Placebo, che hanno restituito vigore alle sue canzoni più famose.

Wuthering Heights (1978)

Wuthering Heights è la classica partenza col botto. Questa canzone è il primo singolo di Kate Bush, un ovvio omaggio al romanzo Cime Tempestose di Emily Brontë. Una ballata tesa che sconfina nel rock, che ancora oggi è considerata una delle più belle canzoni del Novecento.

Babooshka (1980)

Come una delle più classiche opere letterarie, Babooshka è la storia di una moglie gelosa che mette alla prova il marito fingendo di essere una donna invaghita di lui. Nelle lettere, la protagonista si propone al marito ignaro come una donna con quelle qualità che l’uomo non vede più in sua moglie, ma la situazione le sfugge di mano.

Running Up That Hill (1985)

Con Running Up That Hill Kate Bush raggiunge uno dei punti più alti della sua carriera. In questo brano la cantautrice sogna un mondo in cui i ruoli della donna e dell’uomo vengono invertiti, il tutto a seguito del superamento di una prova – la corsa su una collina – e di un patto con Dio. Di questo brano esiste una cover eccellente dei Placebo.

Hounds Of Love (1986)

Può la paura di innamorarsi diventare un incubo? Kate Bush lo racconta in questo brano in cui l’infatuazione viene espressa come una fuga da un branco di cani inferociti. Lo fa, la cantautrice, mutuando citazioni da Alfred Hitchock che compare anche nel video ufficiale in un breve cameo.

