Irene Fargo è morta a soli 59 anni. Attrice teatrale e cantante, Flavia Pozzaglio, questo il suo vero nome, è un volto noto della nostra musica leggera soprattutto per chi segue il Festival di Sanremo è avuto modo di ascoltare e innamorarsi della sua voce con Come una Turandot e non solo. Nata a Palazzolo sull’Oglio nel 1962, 25 anni dopo debutta sul palco del Festival di Castrocaro con la canzone Fretta di te e il suo vero nome ma quando vi fa ritorno l’anno dopo è già tutto cambiato.

Dopo l’incontro con Enzo Miceli ha assunto il nome d’arte di Irene Fargo e nel 1990 lancia il suo disco d’esordio preceduto dal singolo estivo Le Ragazze Al Mare che conosce il successo solo l’anno dopo quando Irene Fargo partecipa al Festival di Sanremo classificandosi seconda nella categoria nuove proposte con il brano La donna di Ibsen, ispirato al testo del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen intitolato La donna del mare.

A quel punto l’album viene ristampato con l’aggiunta di un altro inedito, Ti do una canzone, in duetto con Grazia Di Michele, e regala alla cantante un notevole successo incorniciato poi da una serie di inviti in varie trasmissioni Rai e Mediaset. L’interprete continua poi la sua carriera con il singolo Ugo…domani mi sposo, che ha un discreto successo e si ripresenta poi nel 1992 al Festival di Sanremo con il brano Come una Turandot, un omaggio a Giacomo Puccini, piazzandosi di nuovo al secondo posto.

Irene Fargo è morta a 59 anni e ad annunciarlo è stata l’amica Giovanna Nocetti che con un post su Facebook ha voluto dirle addio: “Ciao Irene, voglio ricordarti così. Ci siamo volute bene sinceramente. Mi mancherai.. Riposa in pace”. Al momento non conosciamo le cause della morte della cantante e attrice.