Un fumetto su Blocco 181, la fortunata serie TV Sky con Salmo nei panni inediti di attore (e non solo), è stato presentato giovedì 23 giugno dalla scuola EmaComics con le prime 9 tavole firmate dai giovanissimi allievi.

Il fumetto su Blocco 181

Dal mese di marzo Emanuele Leone, fondatore e presidente di EmaComics, ha avviato insieme ai suoi allievi un progetto ambizioso: trasformare i personaggi di Blocco 181 in fumetto, e l’esperimento è riuscito.

Il 23 giugno la scuola ha presentato 9 tavole che riproducevano i protagonisti Bea, Ludo, Mahdi e Snake (il personaggio interpretato da Salmo) con la presenza di Nils Hartmann – Employee Value Position (EVP) di Sky Studios Italy & Germany – e Andrea Dodero, che nel cast indossa i panni di Mahdi.

Gli allievi hanno esposto le loro 9 tavole, tutte appartenenti a stili diversi, in cui i protagonisti sono apparsi nella versione fumetto. Due mondi, quello del cinema e del fumetto, che sono sempre più vicini. Con questo progetto, è stata dimostrata l’attinenza tra il fumetto e la fiction, uno stile narrativo sempre più apprezzato con l’avvento delle nuove piattaforme per lo streaming on demand.

Come trovare il fumetto

Le tavole con il fumetto su Blocco 181 saranno rese disponibili con il prossimo numero di E-Magazine, il mensile di informazione e cultura della EmaComics disponibile gratuitamente.

La EmaComics è una scuola di fumetto nata nel 2015 da un’idea del fumettista Emanuele Leone come corso di tecniche da disegno, fino a diventare una vera e propria associazione culturale. Dal 2020 EmaComics è una casa editrice indipendente.

Per realizzare il fumetto su Blocco 181, i ragazzi hanno visionato il soggetto e la stessa serie TV disponibile su Now, elaborando così una serie di tavole che ripropongono i personaggi ora in chiave manga e ora in chiave umoristica, attraverso un vasto assortimento di tecniche.

