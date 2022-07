Mancano ormai pochissimi giorni al concerto di Achille Lauro a Milano, presso l’Ippodromo Snai, in occasione del Milano Summer Festival. Negli anni abbiamo imparato a conoscere le ambizioni di Lauro De Marinis – questo il nome di battesimo – e ciò è dimostrato da quello che accadrà sul palco della città meneghina.

Le opere d’arte virtuali

Achille Lauro si esibirà al Milano Summer Festival martedì 5 luglio e sul palco prenderà vita un progetto realizzato dalla società De Marinis Group di proprietà dello stesso Lauro insieme ai ragazzi della BigRock School, che in Italia vanta un primato nel settore dell’animazione CGI, della sound production, dei videogames e delle arti visive.

Durante questa tappa dell’Achille Lauro Superstar Tour, quindi, il cantautore mostrerà sul palco il frutto di questa collaborazione. Onstage, infatti, verranno presentati cinque quadri digitali ispirati dall’ascolto di altrettanti brani dell’artista – Solo Noi, Roma, Marilù, Rolls Royce, C’est La Vie – che il pubblico potrà vedere coi propri occhi.

Il Metaverso e l’asta NFT di beneficenza

Non solo: la performance di Achille Lauro sarà anche sul Metaverso grazie alla collaborazione il marchio di intrattenimento virtuale LiveNOW e sarà ospitata da The Nemesis.

Infine, le opere d’arte virtuali (generate tramite reti neurali) verranno poi messe all’asta come NFT e il ricavato andrà in beneficenza per l’Associazione Comitato Maria Letizia Verga che si occupa di studio e ricerca contro la leucemia dei bambini.

Per NFT si intende Non-Fungible Token, ed è un sistema sempre più in uso tra gli artisti. Si tratta, sostanzialmente, di un nuovo modo di intendere il contratto tra artista e fruitore tramite tecnologia blockchain, un registro virtuale che immortala tutte le transazioni tra le parti.

L’NFT rende possibile la vendita di prodotti creativi tramite blockchain, e il prodotto venduto al fruitore tramite “smart contract” dimostra l’autenticità dell’opera che, tuttavia, non potrà essere riprodotta.

