In tanti in queste ore si stanno chiedendo come guardare la finale del Settebello pallanuoto ai Mondiali e quando gioca la nazionale. Il match è in programma domani 3 luglio e dopo la semifinale vinta contro la Grecia, sarà la Spagna a contenderci il titolo. La compagine iberica, dal canto suo, ha sconfitto la Croazia. Insomma, una rivalità che si riaccende e che per forza di cose richiama anche la finale memorabile di Barcellona, alle Olimpiadi del 1992, quando la nostra squadra conquistò una medaglia d’oro ricordata benissimo anche da chi non segue con assiduità questo sport.

Dettagli su come guardare la finale del Settebello pallanuoto ai Mondiali e quando gioca la nazionale

Del resto, è trascorso meno di un anno dalle Olimpiadi in cui non abbiamo ben figurato, come riportato nel nostro articolo pubblicato a suo tempo. Quali sono le informazioni in nostro possesso su come guardare la finale del Settebello pallanuoto ai Mondiali e quando gioca la nazionale? Partiamo dal presupposto che il match tanto atteso con la Spagna prenderà il via domenica 3 luglio alle 20 in Italia. Dunque, dovremo posizionarci davanti alla tv a quell’ora per non perderci neanche un minuto dell’ultimo atto di questa manifestazione.

Al contempo, per gustarvi la finale del Mondiale, bisogna sintonizzarsi su Rai 3, che ovviamente consente la visualizzazione dell’evento anche in streaming. Se siete certi di non essere a casa, sarebbe il caso di installare subito l’app Rai Play. Dunque, calendario fitto a Budapest, visto che domani ci saranno le diverse finali previste dal regolamento della competizione, ma è chiaro che a noi interessi la partita in programma alle 20, sperando di poter nuovamente esultare per il Settebello.

Dunque, ora sapete cosa fare come guardare la finale del Settebello pallanuoto ai Mondiali e quando gioca la nazionale.