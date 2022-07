Più di 37 milioni di visualizzazioni e commenti da tutto il mondo al suo ultimo video. Chi era Technoblade e come è morto?

Il suo ultimo video diventa virale e il mondo intero si stringe attorno ai suoi cari. Era uno YouTuber noto per essere uno dei gamer più seguiti ed è scomparso a soli 23 anni.

Era malato da tempo e solo adesso ha rivelato la sua identità. Alex, questo il nome di colui che ha conquistato il pubblico giocando ai videogames, ha lasciato un video di addio pubblicato sul suo canale ufficiale dai suoi cari.

“Sono Technoblade, se vedete questo messaggio vuol dire che sono morto”, dice lo YouTuber nella clip. E sfortunatamente è andata così: Technoblade, dopo una lunga lotta contro la malattia, non ce l’ha fatta.

Lo YouTuber specializzato in Minecraft ha lasciato questa vita prematuramente e a leggere il suo messaggio di addio ai fan è stato suo padre, con la voce rotta dalle lacrime e il loro cane tra le braccia, in un video di 6 minuti che ha commosso tutti. Era malato da un anno ma il video di addio lo ha realizzato solo poche ore prima di morire, come se lo avesse sentito che il tempo a sua disposizione stava per scadere.

Technoblade aveva raggiunto numeri da capogiro e le sue imprese ai videogames erano apprezzate da più di undici milioni di iscritti al suo canale di YouTube e più di tre milioni di follower su Twitter. L’ultima clip si intitola “so long nerds” ed è il suo saluto e il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno condiviso con lui le emozioni del gioco, un’avventura bellissima stroncata da un cancro che aveva scoperto lo scorso anno dopo aver riportato dei dolori forti alle braccia.