Occorrono ulteriori chiarimenti in queste ore, per quanto concerne la questione del bonus 200 euro, in relazione agli intrecci che dobbiamo necessariamente esaminare con il Reddito di Cittadinanza. Dopo alcuni approfondimenti portati alla vostra attenzione nella giornata di ieri, come avrete notato attraverso il nostro articolo, occorre concentrarsi su aspetti non del tutto chiari. Anche le risposte fornite da INPS, non a caso, lasciano intendere che ci siano effettivamente alcuni nodi da sciogliere e risposte definitive dovrebbero arrivare per tutti a stretto giro.

Come stanno le cose sul bonus 200 euro e sui relativi intrecci con il Reddito di Cittadinanza

Quali sono i quesiti che aleggiano nella mente delle persone, a proposito del bonus 200 euro e degli inevitabili intrecci che dobbiamo considerare in questo periodo particolare dell’anno con il Reddito di Cittadinanza? Provando a mettere a fuoco la questione, qualcuno si chiede ad esempio se coloro che hanno il mese di stop a giugno, per quanto concerne l’erogazione del reddito di cittadinanza, potranno godere del bonus 200 euro a luglio. Un aspetto che riguarda più persone di quante si possano immaginare. INPS ha provato a fornire una prima risposta in merito:

“La norma prevede che i 200 euro spettano a chi ha maturato il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza nella mensilità di luglio, contestualmente al pagamento della rata di luglio sulla carta rdc. Pertanto non spettano se non risulta in pagamento il reddito di cittadinanza a luglio. Ma stiamo chiedendo maggiori info in merito alla direzione competente“.

Insomma, dovremo attendere ancora qualche giorno prima che risulti definitivamente più chiara la questione del bonus 200 euro che, in alcune circostanze, finisce per essere intrecciata per forza di cose con il Reddito di Cittadinanza qui in Italia. Che idea vi siete fatti in merito?

