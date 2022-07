Lo smartwatch Montblanc Summit 3, di recente annunciato con Wear OS 3.0, molto probabilmente sarà compatibile anche con il sistema operativo iOS e quindi di supporto agli iPhone di Apple. Si tratta sicuramente di un dettaglio importante in termini di compatibilità. Attualmente il Samsung Galaxy Watch 4 è stato il primo smartwatch con a bordo Wear OS 3 e lanciato nel 2021, ma il colosso sudcoreano ha ben pensato di rendere la serie Watch 4 compatibile esclusivamente con gli smartphone Android.

Intanto Google Pixel Watch e altri fornitori hardware Wear come Fossil, Mobvoi e Tag Heuer devono ancora confermare la compatibilità con iOS. La questione ha portato molti a chiedersi se Wear OS 3.0 sarà compatibile con iOS. Tale notizia dà piena speranza ai possessori degli smartwatch Fossil attualmente sul mercato, in quanto potranno ricevere l’aggiornamento Wear 3.0 e le relative nuove funzionalità. Qualcomm è indubbiamente il produttore di chipset che al giorno d’oggi alimenta la maggior parte degli orologi Wear OS. La sua ultima configurazione Snapdragon Wear 4100+ è considerata come un componente chiave per permettere agli orologi smart da esso alimentati di supportare il sistema operativo rinnovato.

Il Montblanc Summit 3 include proprio il processore 4100+ e sarà il primo smartwatch Wear OS 3.0 in vendita che molto probabilmente funzionerà sia a bordo dei dispositivi Android che iOS. Certamente parliamo di una notizia abbastanza interessante e altrettanto importante specialmente per coloro che sono propensi all’acquisto del nuovo Google Pixel Watch. Insomma, non ci resta che sperare che non trascorra molto tempo prima di scoprire se i vari Fossil, Tag Heuer, Mobvoi e altri possano seguire le orme del Montblanc oppure se faranno come Samsung e manterranno il nuovo Wear solamente per i possessori di smartphone Android.

