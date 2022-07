Nel nuovo singolo di Irama c’è tutta la potenza dell’intuizione, con gli schemi esplosivi dell’urban che incontrano la freschezza della musica caraibica.

PamPamPamPamPamPamPamPam, questo il titolo del nuovo singolo di Irama, esce oggi venerdì 1° luglio su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.

Non mancano gli autotune e le offerte sonore spigolose che rispettano il trend radiofonico degli ultimi anni, ma Irama con questo singolo dimostra la sua grande dote nella sperimentazione. Filippo Maria Fanti – questo il nome di battesimo di Irama – del resto, è appena tornato da Miami dove ha lavorato insieme a grandi producer della scena pop latina.

Il nuovo singolo è stato scritto da Adrian Sanchez, Amritvir Singh, Andrea Debernardi, Giulio Nenna e Giuseppe Colonnelli, mentre alla produzione hanno collaborato Andrea DB Debernardi, Eydren, Finesse e Giulio Nenna. Il risultato è un vero e proprio tormentone che mutua le sonorità del dembow, uno stile musicale nato in Giamaica a metà degli anni ’80.

Le sfumature di questo stile si trovano nella dancehall, nel reggaeton e in tutti i generi affini in cui il dembow diventa l’apparato scheletrico della base intorno alla quale si sviluppano tutte le peculiarità dei brani.

Irama quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Ovunque Sarai e ha pubblicato il suo terzo album Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare che contiene, tra le 13 tracce, duetti con Sfera Ebbasta (Una Lacrima), Guè Pequeno (Iride), Rkomi (5 Gocce).

Nel frattempo è ripartito il tour con la prima data estiva che si terrà oggi, venerdì 1° luglio, a Capannori per poi concludersi alla Valle dei Templi di Agrigento il 3 settembre.

(Sveglia all’alba si innamora)

Ehi, Irama

(El chico italiano)

Quando mi chiama sono al Jacuzzi

E di già arriva, le dico: “Uh, si”

Quanto mi costa, quanti ne butti?

Dice: “Che figo”

Mentre si muove fa

(Rampampampampampampampampampampampampampam)

Pampampampampampampampampampampampampam

Mentre si muove fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Lo muove, fa

Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

Lei lo muove, fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Quando lo muove fa

Ehi, corro per la strada con i lupi

Cerco questa fama come gruppi

Baby, resta ancora due minuti, ehi

Basta che dopo non mi saluti

Quando siamo ubri’, balliamo

Lo facciamo come due perfetti sconosciuti

Baby, sai che tu mi, tu mi lasci buchi

Ma dopo li cuci, cuci, cuci

Cerco la calma ma tu non mi aiuti

Mentre mi guarda siamo già nudi

Cosa ne dici se restiamo muti?

Se dopo mi scrivi, manda i saluti

A una colombiana che muove il suo booty

A un’italiana con quegli occhi scuri

A un’africana che spero mi giuri

Che almeno un po’ mi ama, chе il cielo mi aiuti

Se tutto fa: “Pampampampampampampampam”

Pampampampampampampampampampampampampam

Mentrе si muove fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Lo muove, fa

Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

Lei lo muove, fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Quando lo muove fa

Nel petto batte come su una conga

Fa una domanda prima che risponda

Dice non vuole i soldi ma li conta

E infine, da Milano mi racconta

Che le sembra un rodeo, tutto perreo

Muovono il booty che lei vuole un trofeo

E stiamo muti, sì, come in museo

Quando lo muove, ma quale galateo

Cerco la calma ma tu non mi aiuti

Mentre mi guarda siamo già nudi

Cosa ne dici se restiamo muti?

Se dopo mi scrivi, manda i saluti

A una colombiana che muove il suo booty

A un’italiana con quegli occhi scuri

A un’africana che spero mi giuri

Che almeno un po’ mi ama, che il cielo mi aiuti

Se tutto fa: “Pampampampampampampampam”

Pampampampampampampampampampampampampam

Mentre si muove fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Lo muove, fa

Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam

Lei lo muove, fa

Pampampampampampampampampampampampampam

Quando lo muove fa

Rampampampam

Giulio, Debe’, Eydren, Finesse