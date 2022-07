Continua a calare su Amazon il prezzo dell’iPhone 12, smartphone targato Apple non di ultimissima generazione, ma che ha fatto segnare un record di vendite al suo approdo sul mercato. Nonostante a breve ci sarà la possibilità di assistere alla nuova famiglia di top di gamma, può essere ancora un buon affare acquistare l’iPhone 12. Per questo vogliamo segnalarvi quest’oggi ciò che propone Amazon per quanto riguarda il modello nero da 64GB, il quale è sottoposto ad uno sconto piuttosto consistente che non può di certo passare il secondo piano.

Cosa sappiamo sulla nuova offerta che è stata appena lanciata per iPhone 12 su Amazon questo venerdì

Rilancio di luglio, dunque, dopo il nostro articolo dei giorni scorsi. Vediamo a questo punto più nel dettaglio l’offerta odierna per l’iPhone 12 nero da 64GB presente su Amazon. Qui il costo finale è di 699 euro ed è il risultato dello sconto del 17% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di 839 euro. Come si può notare c’è un bel risparmio da tenere assolutamente in considerazione, anche perché parliamo di un top di gamma che si ritrova ancora con un comparto tecnico di tutto rispetto.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata, la spedizione è gratuita e c’è anche la possibilità di acquistare questo iPhone 12 nero da 64GB a rate grazie a Cofidis. In questo modo la spesa sarà dilazionata, dando l’opportunità a più utenti di poter acquistare questo tipo di smartphone. Andando nello specifico delle sue caratteristiche tecniche, questo top di gamma targato Apple si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Molto interessante è anche il comparto fotografico grazie alla presenza dell’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e della fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. E’ un device che si ritrova con il processore A14 Bionic e può contare anche sulla connettività 5G per download super veloci. Infine questo iPhone nero da 64GB è resistente all’acqua ed alla polvere.

