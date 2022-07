Purtroppo non funziona il sito INPS a dovere in questo venerdì 1 luglio. Più di qualche utente, nella sua area riservata, sta riscontrando problemi con alcune procedure ed in particolare con la richiesta della NASPI, ossia l’indennità mensile di disoccupazione per chi attualmente non ha un lavoro. Le anomalie sono iniziate con la mattinata odierna ed è giusto approfondire la loro natura esatta, così come fornire qualche spunto risolutivo per i bug.

L’anomalia ricorrente

Lungi da non funzionare il sito INPS in ogni sua parte, va piuttosto detto che il portale dell’ente previdenziale mostra le maggiori anomalie nelle aree personali degli utenti. Ancora, nei profili personali, sono alcune procedure particolari quelle che restituiscono determinati errori. Si registrano poi dei rallentamenti nello svolgimento di comuni operazioni che inficiano di certo l’esperienza utente.

I problemi con la richiesta NASPI sono in cima alla lista delle anomalie di scena in queste ore. Chi tenta di inoltrare la domanda non riesce nell’intento, neppure dopo numerosi tentativi.

Una possibile soluzione ufficiale

Visto che non funziona il sito INPS in alcune sue importanti funzioni, non mancano le richieste di supporto all’ente previdenziale via social. I feedback ufficiali non si sono fatti attendere, come quello presente al termine dell’articolo.

Intanto sui problemi in corso l’INPS comunica (in pratica) di voler eseguire ulteriori analisi e approfondimenti. Un consiglio utile per via degli errori in corso è quello di cambiare browser di navigazione e ritentare la procedura di richiesta NASPI. L’operazione potrebbe andare dunque a buon fine passando da Chrome ad esempio a Firefox in base alla propria esperienza di fruizione dei contenuti web. Nel caso i problemi continuino, per avere la giusta assistenza si potrà chiamare il numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento sulla base della propria tariffa.

