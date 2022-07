La faida è ormai un ricordo lontano, almeno per quanto riguarda la ristampa di Animals dei Pink Floyd, album con l’iconica copertina che mostra il maiale Algie mentre sorvola la centrale di Battersea, nel quartiere Wandsworth a sud di Londra. La ristampa del disco, infatti, ha finalmente una data e una nuova artwork.

La faida sul disco

La bomba era stata sganciata nel giugno 2021 da Roger Waters, storico bassista dei Pink Floyd, che in una nota dichiarava che i remix di Animals erano pronti dal 2018 nella versione rimasterizzata di James Guthrie, ma che non sarebbero usciti per un’opposizione di David Gilmour.

Oggetto della discordia non era il disco, né lo erano i remix di Guthrie, bensì le note di copertina scritte dal giornalista Mark Blake in cui venivano riportati i credits di Waters sul lavoro svolto in Animals. Sostanzialmente, Waters aveva accusato Gilmour di megalomania.

La risposta di Gilmour non si era fatta attendere, e in una nota aveva dato del “poveraccio” all’ex amico e collega. Nelle ultime ore, tuttavia, la pace tra i due belligeranti è stata raggiunta e sui social dei Pink Floyd è comparso l’annuncio dell’uscita di Animals con i remix di Guthrie.

Quando esce la ristampa di Animals dei Pink Floyd

La ristampa di Animals dei Pink Floyd sarà disponibile dal 16 settembre 2022 nei formati CD, vinile, Blu-Ray e SACD (Super Audio CD). Questa nuova versione dell’album ispirato a La Fattoria Degli Animali di George Orwell conterrà anche un booklet di 32 pagine con immagini del tour e del backstage.

Per l’occasione è stata ricreata anche la copertina. Di mezzo c’è sempre lo studio Hipgnosis, che nel 1977 fece realizzare lo scatto da Storm Thorgerson. Per questa nuova edizione, invece, Aubrey “Po” Powell ha ricreato la storica copertina “aggiornandola” secondo le evoluzioni tecnologiche. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mi hanno assegnato il compito di aggiornare la copertina originale del 1977, cosa niente affatto facile dato che stiamo parlando di un’opera d’arte iconica. La Hipgnosis ha rifotografato l’immagine per riflettere il cambiamento avvenuto nel mondo. Grazie alle moderne tecniche di colorazione digitale ho mantenuto intanto il messaggio cupo di decadenza morale di Animals usando il maiale Algie, fedele allo spirito dell’album”.

