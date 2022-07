Sono stati annunciati i primi concerti di Luigi Strangis nel 2022. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi sta incontrando i fan nei negozi di musica ma non si fermerà agli eventi firmacopie. Già in programma diversi concerti che lo porteranno ad esibirsi dal vivo in alcune location della penisola in estate per presentare dal vivo i suoi successi e i brani contenuti nel suo disco d’esordio.

I concerti di Luigi Strangis nel 2022 partiranno già ad agosto per proseguire fino agli inizi di settembre ma le date annunciate non sono che le prime di un calendario fitto che è sicuramente in via di comunicazione e che potranno il cantante ad esibirsi in lungo e in largo per la penisola.

Si parte mercoledì 17 agosto con un concerto a Porto Recanati (MC) presso l’Arena Beniamino Gigli. Venerdì 19 agosto, Luigi Strangis sarà al Palalive di Lecce. Sabato 27 agosto è atteso in Sicilia per un concerto all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (Catania).

Il 3 settembre è atteso un live a Ortona (CH) presso Italian Style Festival – Piazza San Tommaso. I biglietti per assistere ai concerti di Luigi Strangis nel 2022 sono già disponibili in prevendita su TicketOne, online e in tutti i punti vendita fisici dislocati sul territorio nazionale.

Di seguito il calendario e i prezzi dei biglietti.

I concerti di Luigi Strangis nel 2022

Mercoledì 17 Agosto 2022 | Porto Recanati (MC) @Arena Beniamino Gigli

23,00 euro

Venerdì 19 Agosto 2022 | Lecce @Palalive

26,45 euro

Sabato 27 Agosto 2022 | Zafferana Etnea (CT) @Anfiteatro Falcone Borsellino

23, 00 euro

Sabato 3 Settembre 2022 | Ortona (CH) @Italian Style Festival – Piazza San Tommaso

28,75 euro