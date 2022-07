Il nuovo Nokia G11 Plus è stato presentato ufficialmente di recente: si tratta di uno smartphone Android low-cost di HMD Global, ma che offre tre caratteristiche tecniche davvero top, un grande display, una fotocamera da 50MP e una super batteria la cui durata è garantita per ben 3 giorni di utilizzo continuo con un solo ciclo di ricarica. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata anche agli altri dettagli che vanno a completare un device davvero straordinario.

L’interessante Nokia G11 Plus, nonché la nuova variante del predecessore Nokia G11 lanciato diversi mesi fa e ad oggi disponibile anche sul mercato italiano, tra gli aspetti tecnici di buon livello consente agli utenti anche due anni di aggiornamenti Android e tre anni di patch di sicurezza ogni mese. Il nuovo smartphone del colosso finlandese presenta un lettore di impronte digitali situato sul retro del device, oltre al notch a forma di goccia sul davanti. Come già accennato ad inizio articolo, il telefono è dotato di un ampio display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz. Il punto di forza del dispositivo ribadiamo essere la batteria cui capacità è di 5000mAh e grazie al sistema Super Battery Saver, che consente di allungare la vita della stessa, e ad un consumo davvero basso del processore assicura perfino 3 giorni di autonomia ad uso continuo.

Il nuovo Nokia G11 Plus vanta di un processore Unisoc T606 octa-core a 12nm, supportato da 4GB di memoria RAM e 64GB di storage interno (espandibile fino a 512GB tramite micro-SD). Per quanto concerne il comparto fotografico, altro punto di forza, sullo schermo è posizionato un sensore da 8MP, mentre sul retro troviamo un sensore principale da 50MP posto all’interno di uno spazio rettangolare, un sensore ausiliario da 2MP e un flash LED. Inoltre, il dispositivo è dotato di un jack audio per cuffie da 3,5mm, una porta USB-C e sarà venduto in due colorazioni: Lake Blue e Charcoal Grey. Per il momento il prezzo e la disponibilità sono ancora da rivelare. Restiamo aggiornati su questo.

