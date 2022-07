Gli appassionati di ciclismo non possono non chiedersi come vedere il Tour de France in partenza da oggi, in questo venerdì 1 luglio da Copenaghen con una prima cronometro. L’appuntamento con la Grande Boucle è assicurato sui canali Rai nazionali ma anche sul canale tematico Eurosport. Di seguito sono indicati tutti i dettagli per non perdersi nessun momento di ogni singola tappa, sperando in buoni risultati per i corridori e le squadre italiane.

Da quest’oggi la RAI trasmetterà sempre il Tour de France dalle ore 14.20 in poi su Rai 2 (gli orari potranno variare in base alle singole tappe e la loro lunghezza). Il commento della tappa sarà affidato a Stefano Rizzato e l’ex ciclista Stefano Garzelli. Il commento post tappa, al contrario, spetterà a Francesco Pancani che seguirà la carovana durante tutto il tour direttamente in Francia, nel perfetto stile del Processo alla Tappa del Giro d’Italia. Per chi non avrà a disposizione un televisore, lo streaming dell’evento sportivo sarà sempre disponibile su Rai Play in diretta e in replica in qualsiasi momento attraverso lo stesso strumento (via browser o app per iPhone e Android).

Come vedere il Tour de France anche sul canale tematico Eurosport 1? L’emittente disponibile sul canale 210 di Sky garantirà la diretta delle tappe fin dal primo pomeriggio con orari variabili in base alle singole tappe. Il commento sarà affidato a Luca Gregorio, Riccardo Magrini ed uno tra Moreno Moser e Wladimir Belli che si alterneranno negli interventi.

Lo streaming del Tour de France sarà anche possibile sulle piattaforme streaming a pagamento come Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn per i rispettivi clienti. Non resta altro da fare che mettersi comodi e godersi ogni singola tappa che porterà il vincitore di questa edizione alla sua marcia trionfale a Parigi domenica 24 luglio.

