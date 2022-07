Si può imparare l’inglese con Alexa? Forse non molti sanno che esiste una skill dell’assistente vocale di Amazon che permette di imparare una parola al giorno della lingua anglofona e dunque arricchire il proprio vocabolario, con attenzione particolare alla pronuncia. La funzione è semplice ed immediata, proprio come impartire un apposito comando vocale.

Cosa sono le skill

La parola inglese del giorno è appunto una skill lanciata abbastanza di recente per l’assistente Alexa. Per chi non lo sapesse, le skill sono delle funzioni/applicazioni che possono essere utilizzate in un numero notevole di occasioni: per restare informati, per giocare, per tenersi in forma con un allenamento, controllare la propria casa e molto altro ancora. Questi strumenti sono disponibili su tutti gli Amazon Echo, gli speaker e le cuffie smart che integrano l’assistente vocale e naturalmente sui dispositivi iOS e Android per i quali è stato attivato l’assistente vocale.

Una parola al giorno

Una parola da imparare al giorno e l’inglese sarà decisamente più comprensibile ai più. La strategia è semplice ma funzionale. Il comando esatto da impartire al proprio dispositivo di riferimento sarà: “Alexa, qual è la parola inglese del giorno?” e il gioco è fatto.

In qualsiasi momento della giornata si potrà impartire il nuovo comando e si otterrà immediatamente la risposta di Alexa. Quest’ultima verrà ripetuta più volte da una voce non robotica e con chiaro accento britannico. Di seguito, Alexa farà lo spelling esatto del termine. Niente paura, perché la distinzione di ogni lettera sarà fatta in italiano e non in inglese appunto. Al termine del primo ascolto, si potrà scegliere di farne anche un secondo. Per imprimere meglio nella memoria quanto appena appreso.

Chi vuole ampliare il proprio vocabolario o anche iniziare a porre le basi per uno studio serrato della lingua inglese troverà di certo benefico dalla skill di Alexa presentata in questo articolo. Da provare subito e costantemente per trarne beneficio.

