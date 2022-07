Giungono ottime notizie per chi è solito eliminare messaggi WhatsApp, magari per errori sopraggiunti in fase di digitazione o per ripensamenti su quanto condiviso nelle chat. Finora il limite di tempo per cancellare per tutti un qualsiasi proprio contenuto è stato abbastanza stringato. Al contrario ora gli sviluppatori hanno condiviso in beta la possibilità di cambiare idea per molto più tempo.

Cosa sta per cambiare

Chiariamo subito quali siano gli attuali limiti per eliminare i messaggi WhatsApp. Al momento, chi cambia idea per un contenuto ha al massimo 1 ora, 8 minuti e 16 secondi per operare in chat. Al contrario, nella nuova versione test dell’applicazione ora diffusa tra i primi utenti Android, il limite è stato decisamente ampliato. I ripensamenti potranno essere effettuati anche dopo 2 giorni e 12 ore. Questo lasso di tempo sarà senz’altro sufficiente ai più per rimediare a errori di qualsiasi tipo, anche ad una notevole distanza dal momento in cui sono stati compiuti.

Cosa altro bolle in pentola

Eliminare i messaggi WhatsApp, va ricordato, è l’unico modo per porre rimedio ad errori visto che per il momento non è ancora possibile modificare un contenuto già inviato. La funzione sarebbe in sviluppo ma non ancora disponibile, né su dispositivi Android né su quelli iOS.

Sempre per quanto riguarda la possibilità di eliminare messaggi, c’è da dire che gli sviluppatori stanno lavorando ad una funzione che permetterà agli amministratori dei gruppi di cancellare contenuti dalle loro chat collettiva. Il maggior potere nelle loro mani servirà eventualmente a evitare condivisioni inappropriate, magari a sedare gli animi dei partecipanti in particolari occasioni. Senz’altro la novità potrà essere utile e contribuire al giusto uso del servizio di messaggistica in gruppi sempre più numerosi (ora utilizzabili da un numero notevole di persone fino a 512 partecipanti).

