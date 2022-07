Occorrono per forza alcuni chiarimenti sulla fatturazione elettronica Aruba per forfettari da oggi 1 luglio, considerando il fatto che per chi ha fatturato almeno 25.000 euro nel corso del 2021 sarà necessario procedere in altro modo con le proprie fatture. A tal proposito, Aruba rappresenta un punto di riferimento per il pubblico italiano, anche perché tanti professionisti si ritrovano magari con un account già registrato sul sito per altri servizi forniti da questo marchio. Proprio su questo punto, però, occorrono alcuni chiarimenti importanti, affinché possiate ottimizzare i vostri tempo stamane.

Tutte le precisazioni del caso sulla fatturazione elettronica Aruba per forfettari da oggi 1 luglio in Italia

Allo stato attuale, come emerso alcune settimane fa in ben altro contesto, non possiamo escludere che ci possano essere problemi legati al corretto funzionamento dei server nel corso delle prossime ore. Si tratta di un presupposto importante dal quale partire oggi, perché per forza di cose in tanti dovranno convergere su questo sito e su quello di altri marchi che, a condizioni differenti, nei prossimi mesi garantiranno un plus agli utenti coinvolti. Insomma, nel caso in cui doveste notare quale down temporaneo o un rallentamento nessuna paura. Tutto rientrerà a stretto giro.

Detto questo, occorre un altro chiarimento per quanto concerne la fatturazione elettronica Aruba per forfettari da oggi, considerando il fatto che gli utenti in possesso di un vecchio account creato in assenza di una Partita IVA non potranno attivare il servizio in questione. Il sistema accetta solo quelle utenze che risultano create con associazione immediata a P.IVA. In caso contrario, dovrete appoggiarvi ad un altro indirizzo di posta elettronica e ricominciare da zero.

Tenete a mente questi punti, per evitare di andare incontro ad ansie e preoccupazioni in merito alla fatturazione elettronica Aruba per forfettari da oggi 1 luglio.

