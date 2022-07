Presto sarà presentato il OnePlus 10T, un device a metà tra fascia media e fascia alta che molto farà parlare di sé. Come riportato da ‘smartprix.com‘, il telefono dovrebbe essere venduto in due colorazioni, la prima verde oliva con finitura metallizzata e la seconda nera opaca dalla texture un po’ ruvida (non escludiamo di poter vedere il OnePlus 10T anche in altre opzioni cromatiche non ancora rese note). Esteticamente il device ricorda molto il OnePlus 10 Pro, seppur con qualche piccola differenza: il raccordo tra l’elemento che racchiude il comparto fotografico e la scocca appare più fluido sul prossimo OnePlus 10T, mentre più scalinato a bordo del OnePlus 10 Pro (in entrambi i casi le soluzioni sono apprezzabili, anche perché ciò che conta è soprattutto il risultato).

Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 (12GB di RAM e 256GB di storage interno), con schermo E4 AMOLED LTPO 2.0 da 6.7 pollici, risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. La fotocamera posteriore si comporrà di un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 16MP ed un sensore macro da 2MP. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4800mAh, con supporto alla ricarica rapida a 150W.

Il prezzo del OnePlus 10T sarà, nel mercato cinese, compreso tra i 3000 ed i 4000 Yuan, ovvero tra i 425 ed i 570 euro al cambio attuale. Come potete vedere, parliamo di un vero e proprio flagship, che dovrebbe mettere paura ad un po’ tutti gli altri portabandiera presenti sul mercato, specie se il dispositivo mantenesse un prezzo competitivo. Voi sareste tra quelli disposti ad acquistare il prossimo OnePlus 10T se ve ne venisse data l’opportunità? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com