Se vi state chiedendo come cancellare il profilo TikTok, la risposta è meno articolata di quanto si possa immaginare. Capita che qualcuno si sia ritrovato iscritto alla piattaforma senza volerlo del tutto. Magari per visualizzare un contenuto, o più in generale per una necessità momentanea. Spesso e volentieri, iscriversi a piattaforme simili è abbastanza semplice, mentre diventa più complesso fare un passo indietro. Alla luce di alcune iniziative che si prendono all’interno di TikTok, come abbiamo osservato di recente tramite la discutibile “Boiler Summer Cup“, in tanti potrebbero sentire l’esigenza di fare un passo indietro e di mettersi da parte.

Tutte le dritte del caso su come cancellare il profilo TikTok in pochi istanti in Italia ad oggi

Alla luce di queste considerazioni, diventa molto importante focalizzarsi sulle linee guida tramite le quali sapremo come cancellare il profilo TikTok. Tutto ruota attorno ad un paio di “principi base”. Una volta tenuti a mente, l’operazione si chiuderà in pochi istanti. Ad esempio, bisogna partire dal presupposto che gli utenti interessati alla rimozione avranno trenta giorni di tempo per fare un passo indietro, prima che il social rimuova in modo irreversibile la propria utenza. Insomma, abbiamo un arco temporale definito entro il quale potremo cambiare idee, evitando di perdere i contenuti caricati.

Detto questo, l’operazione si porterà a termine solo attraverso l’app e non con un PC. In primo luogo, selezionate l’icona con l’omino che si trova da sempre nel menù in basso. Andate poi su Gestione account, quindi recarsi sulla voce Elimina l’account. A questo punto, dovrete digitale necessariamente la password che abbiamo usato per l’accesso. Solo così l’utente potrà confermare l’operazione, oltre ovviamente a scegliere “Continua“. Infine, confermate di nuovo con un tap andando sulla voce Elimina l’account.

In questo modo, riusciremo a salutare il nostro profilo TikTok, al netto dei trenta giorni per ripensarci.

