Un Posto al Sole non va in onda oggi, 30 giugno. Arrivano brutte notizie dal palinsesto di Rai3 e tutto per via della decisione della rete di mettere in panchina la soap italiana a favore deIl‘Atletica Leggera, Diamond League 2022, 8a tappa: Meeting di Stoccolma. Nella sezione di questa sera, il campione olimpico Marcell Jacobs prosegue la sua marcia di preparazione ai Mondiali di Eugene partecipando alla gara dei 100 del Meeting di Stoccolma, mentre i fan continuano a lottare affinché il loro programma preferito non finisca sempre in secondo piano.

In effetti la programmazione di Un Posto al Sole è spesso ballerina e non è la prima volta che la soap lascia il posto ad altro o che slitta di qualche minuto per permettere ad altro di occupare il suo posto in access prime time, quando smetterà Rai3 di usare e sfruttare la soap napoletana? Al momento sembra che la soap riprenderà il suo cammino già da domani anche se questa sarà una breve parentesi.

Chi segue Un Posto al Sole sa bene che gli abitanti di Palazzo Palladini non vanno in scena nel fine settimana e quindi tutto sarà rimandato a lunedì quando Chiara continuerà a progettare la sua fuga all’estero chiedendo aiuto a Nunzio mentre Jimmy proverà a raggiungere Cristina ma finendo nei guai. La trama come sempre riguarderà tutti i protagonisti della soap e si dipanerà fino a quando Un Posto al Sole non andrà in vacanza per l’estate.

Al momento non sappiamo se la sua corsa proseguirà fino a Ferragosto o si fermerà molto prima ma i fan sono sicuri che non rimarranno a lungo orfani dei propri beniamini. Per questa sera, invece, non rimangono che le polemiche.