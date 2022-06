Tom Hiddleston e Zawe Ashton diventeranno presto genitori. La coppia, insieme dal 2019, ha annunciato il fidanzamento ufficiale nel marzo di quest’anno, ma le voci su una presunta gravidanza non sono mai circolate in rete, almeno fino alla conferma delle ultime ore. Per entrambi si tratta del primo figlio.

Ad annunciarlo sono diverse testate americane, tra cui Page Six e US Weekly, che mostrano scatti dell’attrice con un pancione in evidenza mentre sfilava sul red carpet della premiere del suo ultimo film, Mr. Malcolm’s List, che si è tenuta mercoledì sera a New York City. Tom Hiddleston non era presente all’evento, ma l’attrice era affiancata dai suoi co-protagonisti Freida Pinto, Sope Dirisu, Theo James e Sianad Gregory, oltre alla regista Emma Holly Jones.

“Sono molto felice”, aveva detto Tom Hiddleston al Los Angeles Times il 14 giugno, tre mesi dopo che gli ex co-protagonisti di Betrayal avevano confermato le voci sul fidanzamento ai BAFTA Awards 2022. In quell’occasione, l’attrice era stata fotografata mentre indossava un anello di diamanti. La coppia si era conosciuta durante la produzione teatrale Betrayal nel 2019.

Tom Hiddleston e Zawe Ashton, 41 anni lui e 37 anni lei, sono sempre stati molto riservati sul loro rapporto. Al contrario, le passate relazioni della star di Loki erano ben evidenti al pubblico. L’attore ha frequentato l’attrice Susannah Fielding dal 2008 al 2011, e in un breve periodo è stato anche con Taylor Swift durante il 2016.

Dopo la fine delle sue storie diventate di pubblico dominio, Tom Hiddleston ha dichiarato di voler tenere la sua vita sentimentale lontano dai riflettori. “Sono protettivo nei confronti del mio mondo e ora probabilmente in un modo diverso. Se vivi senza entrare in contatto con le persone, quanto potresti dire di star vivendo? Perché devi combattere per amore. Non puoi vivere nella paura di ciò che la gente potrebbe dire”.

