Il prezzo dei carburanti sta mettendo in ginocchio gli automobilisti: alla faccenda presto se ne aggiungerà un’altra, ovvero quella relativa agli aumenti dei pedaggi autostradali. Roberto Tommasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, ha fatto sapere che tra la fine di giugno e l’inizio di luglio potremmo assistere ad un incremento delle tariffe pari all’1,5% (finora le tariffe erano rimaste le stesse dall’anno 2018 ad oggi). Si tratta di aumenti non ancora ufficializzati, visto che il gruppo ne sta parlando con il Ministero.

L’azienda, di risposta alle polemiche che si sono inevitabilmente sollevate, ha fatto sapere che le rimodulazioni tariffarie erano già state inserite nel Pef (Piano Economico e Finanziario di Autostrade per l’Italia) e che quindi non si tratta di una manovra consequenziale all’attuale aumento dei costi dei materiali. Non ha preso granché bene la vicenda Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha subito colto l’occasione per criticare aspramente l’annuncio dell’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia circa il possibile prossimo aumento delle tariffe autostradali (un duro colpo per gli italiani, che stanno già affrontando situazioni insostenibili con il caro vita attuale e che, in un momento di esodi estivi come quello che stiamo accingendo a vivere, pesa ancora di più insieme al costo dei carburanti, che non sembrano diminuire).

Tra l’altro, le nuove tariffe, lo ricordiamo, dovranno passare al vaglio dell’Autorità dei trasporti e del Ministero. Oltretutto, la riforma dei pedaggi di Art non prevede la possibilità di aumenti fuori controllo, impedendo anche che possano essere inserite delle voci improprie a giustificazione degli aumenti dei pedaggi (lo precisa lo stesso Massimiliano Dona). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

