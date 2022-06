Circa una settimana fa sono stati lanciati ufficialmente POCO F4 5G e POCO X4 GT: soprattutto per quanto riguarda il primo modello, a seguito di un’accurata osservazione sulle caratteristiche tecniche, potrebbe rivelarsi tra i più apprezzabili e valevoli flagship di quest’anno. Tuttavia, malgrado non abbia a bordo il SoC di ultima generazione Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, la sua scheda tecnica risulta piuttosto interessante ed ha tutte le carte in regola per offrire agli utenti un’esperienza unica e coinvolgente di utilizzo sotto ogni aspetto.

Il nuovo POCO F4 5G, infatti, sfrutta il processore Snapdragon 870 di Qualcomm con CPU octa-core, dotato di modem 5G, ma è dotato di un’ottima velocità di esecuzione dei task più robusti e di un’ottimizzazione dei consumi energetici altrettanto considerevole. Inoltre, grazie alla memoria RAM LPDDR5 di ultima generazione disponibile nei tagli da 6/8 GB e allo storage interno di tipo UFS 3.1 nei seguenti tagli 128/256 GB, sono in grado di far funzionare molto velocemente le app più pesanti. Il device sfoggia un display AMOLED Samsung E4 da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz ed una luminosità massima di 1300 nit per garantire un’ottima visualizzazione chiara anche alla luce diretta del sole. Supporta anche la tecnologia MEMC e la tecnologia Dolby Vision.

Per quanto concerne invece il comparto fotografico, il POCO F4 5G presenta sul retro una tripla fotocamera con sensore principale da 64MP e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. Davanti, invece, il dispositivo è dotato di una selfie-cam da ben 20MP, garantendo selfie molto accurati. Il super flagship, considerato uno dei più validi del 2022, è alimentato da una batteria da 4500mAh dotata di supporto di ricarica rapida a 67W via cavo. Insomma, uno smartphone che se la gioca alla grande con tanti altri medio-gamma. E voi cosa ne pensate?

Continua a leggere su optimagazine.com