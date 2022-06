Le reazioni WhatsApp stanno per aumentare decisamente in termini di numero. La novità delle reactions è stata introdotta recentemente nell’app di messaggistica per tutti gli utenti ma è stato finora possibile utilizzare solo sei soluzioni per dare un feedback ai messaggi. Gli sviluppatori del servizio stanno mettendo a disposizione di tanti beta tester la possibilità di rispondere ad un messaggio con un numero davvero notevole di reazioni, in realtà corrispondenti a tutte le emoji in uso in chat singole o di gruppo.

Cosa sta cambiando

L’ultima delle novità per le reazioni WhatsApp è alla portata dei tester che hanno a bordo del loro telefono le beta per Android 2.22.15.6 e 2.22.15.7 o quella per iOS 22.14.0.71. Fino a questo momento, le reactions a disposizione degli utenti sono state solo 6 ovvero il pollice in su, il cuore, la faccina che ride, quella stupita e che piange e ancora le mani giunte in preghiera. Le possibilità sono ora estremamente ampliate grazie all’ultimo intervento degli sviluppatori. Accanto alla prima selezione di emoji compare adesso un evidente tasto con il segno del “+”. Selezionandolo, si avrà accesso a tutto il variegato universo di emoticon sul dispositivo e ogni opzione sarà utilizzabile.

In pratica non ci saranno limiti all’utilizzo di reazioni WhatsApp a proprio piacimento: potrà essere utilizzata una qualsiasi faccina, bandiera, oggetto, simbolo a disposizione già ora per qualsiasi contenuto presente in chat. Visto che la specifica novità è disponibile solo per i beta tester in fase sperimentale, ci sarà da aspettare un po’ prima della sua implementazione per tutti gli utenti che utilizzano l’app di messaggistica. Questa fase di test potrebbe prendere svariate settimane ma anche mesi. Tutti gli utenti impazienti di provare la nuova funzione potrebbero decidere di diventare a loro volta dei tester pubblici, almeno nel caso di chi possiede dispositivi Android: il tutto grazie al programma aperto sul Play Store.

