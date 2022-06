A 2 anni da quella foto pubblicata da Oggi che le mostrava insieme su uno yacht al largo del mare del Cilento, Paola Turci e Francesca Pascale si sposano.

La relazione

La notizia arriva da Leggo, che in un articolo pubblicato nelle ultime ore ha rivelato data e location delle nozze. Per il momento le due dirette interessate non hanno rilasciato dichiarazioni né confermato o smentito la notizia. Nel 2020, ricordiamo, la cantautrice di Questione Di Sguardi e la ex compagna di Silvio Berlusconi erano state immortalate mentre su uno yacht nel mare del Cilento si scambiavano un bacio.

In più occasioni la Turci e la Pascale sono state incalzate sull’argomento, e soprattutto la cantautrice ha sempre ribadito il suo impegno a mantenersi nella privacy: “Avrei potuto mangiarci sul quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei”.

Un anno fa, come ricorda Corriere Della Sera, al settimanale F aveva lamentato un certo “accanimento” su quella notizia e quella foto, per questo aveva risposto: “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”.

Ora, secondo Leggo, la relazione tra la cantautrice e la Pascale starebbe per essere ufficializzata con un matrimonio.

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano

Paola e Francesca avrebbero fissato il giorno del sì a sabato 2 luglio presso il Comune di Montalcino (Siena), per poi allestire il ricevimento presso il Castello di Velona.

Si parla, tuttavia, di nozze in gran segreto e proprio per questo motivo non arriverebbero conferme dalle due interessate. Sui social di Paola Turci e Francesca Pascale, infatti, tutto tace.

