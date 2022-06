Il colosso Huawei ha annunciato le nuove FreeBuds Pro 2, ovvero le fantastiche cuffie true wireless di recente generazione, oggetto di diverse indiscrezioni negli ultimi giorni. Finalmente sono pronte ad arrivare anche in Italia, ma giunti a questo punto andiamo a dare insieme un’occhiata ai dettagli tecnici di cui sono dotate. Sicuramente la caratteristica principale riguarda la qualità dell’audio: infatti, all’interno è situato un doppio driver e ben tre microfoni che consentono l’abolizione del rumore di fondo fino a 47 dB, e dunque è possibile utilizzarle senza alcun problema anche se ci troviamo in luoghi piuttosto chiassosi.

Come già accennato sopra, la qualità audio delle nuove Huawei FreeBuds Pro 2 rappresenta un vero punto di forza grazie al sistema Hi-Res Dual Sound, dotato di un vasto raggio di frequenza che va dai 14 Hz fino ai 48 kHz e, inoltre, è sostenuto da un sistema di bilanciamento automatico dell’equalizzatore così da poter agire in maniera manuale sui vari valori. Quanto alla cancellazione del rumore di fondo fino a 47 dB, esso è reso tale grazie anche al nuovo algoritmo neurale (sviluppato in partnership con Devialet) in grado di riconoscere i suoni e selezionarli con maggior accuratezza. L’autonomia delle cuffiette true wireless del colosso cinese consentono fino a 4 ore di ascolto con l’ANC attivo e ben 6,5 ore di utilizzo se spento.

Le Huawei FreeBuds Pro 2 resistono anche all’acqua, possiedono infatti la certificazione IP54. Le cuffie saranno disponibili nelle seguenti colorazioni: Silver Frost, Ceramic White e Silver Blue. Per quanto concerne i prezzi di listino proposti per il mercato in Italia, si parla di 199,90 euro e saranno disponibili solamente su Huawei Store sino al prossimo 11 luglio 2022. Potrebbero fare al caso vostro? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

