Non poteva certo mancare nel 2022 il ritorno della fake news incentrata sul mini frigo Coca-Cola, considerando il fatto che in queste ore viene segnalata la diffusione di una catena tramite WhatsApp che rischia di rappresentare in tutto e per tutto una truffa per gli italiani. Secondo alcune ricerche che ho condotto in mattinata, il testo dovrebbe essere quasi identico rispetto a quello preso in esame cinque anni fa sul nostro sito, anche se allo stato attuale dovrebbe essere più popolare in Germania. Non escludo che nel giro di qualche ora le sporadiche segnalazioni in Italia diventino molto più significative.

Massima attenzione nei confronti della bufala sul mini frigo Coca-Cola in regalo su WhatsApp oggi

Dunque, occorre tenere gli occhi aperti rispetto alla bufala sul mini frigo Coca-Cola in regalo su WhatsApp oggi. Tutto nasce da post Facebook come questi, evidentemente non riconosciuti in via ufficiale dall’azienda. Si passa dal recupero di dati sensibili da parte di soggetti terzi che, apparentemente, non avrebbero nulla a che vedere coi concorsi lanciati dal brand in questione. In alcuni casi, si potrebbe arrivare al pagamento di una piccola somma, con la quale pare si rischi di mandare i dati della propria carta di credito a malintenzionati.

Tesi, quella che ho appena portato alla vostra attenzione, confermata anche da altri siti. Insomma, in tanti stanno credendo al regalo in questione, esponendosi a conti fatti ad inutili rischi. Per evitare di ritrovarvi con brutte sorprese, credendo a storie tipo quella del mini frigo Coca Cola in regalo tramite il concorso lanciato su WhatsApp, sarebbe sufficiente fare verifiche sul sito dell’azienda. Ad oggi, infatti, non si trova nulla in merito e la sensazione di andare incontro a qualcosa di poco piacevole è sempre più forte.

Massima attenzione, dunque, nei confronti della bufala sul mini frigo Coca-Cola che sta girando su WhatsApp.