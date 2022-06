Hugh Grant è entrato a far parte del cast di KAOS, la serie Netflix che rielegge la mitologia greca in chiave moderna e comica.

L’attore si aggiunge a un folto cast composto da Janet McTeer (Ozark), Cliff Curtis (Fear the Walking Dead) e David Thewlis (The Sandman). La serie è sviluppata da Charlie Covell, sceneggiatore di The End of The F***ing World.

“Nulla è sacro nell’audace reinvenzione dei miti greci da parte di Covell (pensa alle tute da ginnastica non alle toghe)”, si legge nella sinossi sul Deadline , “tranne il tradimento e l’arroganza di un gruppo di divinità incostanti e le loro macchinazioni cosmiche.”

Secondo Deadline, Hugh Grant interpreterà uno Zeus “apparentemente onnipotente” ma “disperatamente insicuro”, che arriva a temere che il suo status di Re degli Dei sia in pericolo. Thewlis vestirà i panni dell fratello di Zeus, Ade; McTeer interpreterà Hera, la regina degli dei Hera; e Curtis avrà il ruolo di Poseidone, il dio del mare.

Il cast corale di KAOS comprende anche Nabhaan Rizwan (Station Eleven) nel ruolo del figlio ribelle di Zeus, Dionysus; Rakie Ayola (Alex Rider) e Stanley Townsend (Galavant) hanno dei ruoli sconosciuti, Billie Piper (Doctor Who) apparirà in un cameo, mentre Aurora Perrineau (Prodigal Son), Killian Scott (Ripper Street), Misia Butler e Leila Farzad (I Hate Suzie) interpretano dei mortali disparati che sono “cosmicamente connessi” alla possibile caduta di Zeus.

KAOS è la terza serie tv in cui Hugh Grant recita da protagonista. Nel 2018 era nel cast della miniserie britannica A Very English Scandal, mentre nel 2020 ha recitato in un’altra miniserie, The Undoing – Le verità non dette, al fianco di Nicole Kidman. Per entrambi ha ricevuto una nomination ai Golden Globe, rispettivamente nel 2019 e nel 2021.

