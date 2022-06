Scegliere uno smartphone può non essere così semplice come si crede, specie quando ci sono così tanti modelli in circolazione, apparentemente tutti simili tra loro. La guida qui presente vi aiuterà ad individuare il migliore modello per voi tra 5 fantastici esemplari, ognuno dei quali può vantare dei punti di forza particolari (sono comunque tutti accomunati da un unico filo conduttore, ovvero il prezzo al di sotto dei 350 euro).

Samsung Galaxy A22 5G

Partiamo da un classico intramontabile, un evergreen che difficilmente passerà di moda (al di là degli anni, che passeranno anche per lui). Questo piccolo gioiello di casa Samsung costa appena 163 euro (è scontato al 35%), ma include parecchie specifiche tecniche interessanti, oltre ad essere molto gradevole esteticamente. Il prodotto presenta uno schermo AMOLED Infiniy-V da 6.6 pollici con risoluzione FHD+, 4GB di RAM, 64GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 15W (che è poi il suo cavallo di battaglia), la connettività 5G (vi sfidiamo a trovare uno smartphone altrettanto blasonato, che costi così poco e che includa il supporto alle reti di ultima generazione). Buono anche il comparto fotografico posteriore, che include un sensore principale da 48MP per scatti nitidi, un ultra-grandangolare per un angolo di visione più ampio ed un sensore di profondità per la messa a fuoco dello sfondo personalizzata.

OPPO A54 5G

Questo è un altro dispositivo su cui vale la pena riflettere: schermo da 6.5 pollici con refresh rate a 90Hz, fotocamera posteriore quadrupla da 48MP, batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 18W, 4GB di RAM e 64GB di storage interno espandibile tramite microSD. Il prezzo è di appena 174 euro. Le connettività Bluetooth, Wi-Fi, 5G, USB-C e NFC sono pure assicurate, giusto per non farsi mancare niente. I fatti parlano da soli: non c’è nient’altro da aggiungere.

Redmi Note 10 Pro

Vogliamo alzare altro po’ l’asticella? A 214 euro potrete portarvi a casa il Redmi Note 10 Pro, con 6GB di RAM e 128GB di storage interno, uno schermo AMOLED da 6.67 pollici FHD+ a 120Hz, una fotocamera da vero flagship (sensore principale da 108MP, ultra-grandangolare da 8MP, tele-macro da 5MP e sensore di profondità da 2MP), oltre che ad una batteria da 5020mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W (da 0 a 59% in 30 minuti).

OnePlus Nord CE 5G

Puntiamo ancora di più alla perfezione con questo prodotto, che si avvicina sempre di più ad un vero e proprio top di gamma, nonostante sia possibile acquistarlo al prezzo modico di 314,27 euro. Il telefono include 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, oltre ad offrire una resa fotografica sopra le righe (tripla fotocamera da 64MP, con ultra-grandangolo a 119° e sensore mono da 2MP). Il processore di riferimento corrisponde allo Snapdragon 750G di Qualcomm. La batteria ha una capacità di 4500mAh, con ricarica rapida (da 0 a 70% in 30 minuti). Buono anche lo schermo, di tipo AMOLED e con refresh rate a 90Hz per un’esperienza esageratamente fluida.

Xiaomi Mi 11 Lite

Un altro device molto interessante è questo splendido medio-gamma, dotato di schermo AMOLED Dot da 6.55 pollici a 90Hz, dal design ultra-leggero ed ergonomico (lo spessore è di soli 6,81 mm), spinto dal processore Snapdragon 732G (6GB di RAM e 128GB di memoria interna), un perfetto connubio tra potenza ed efficienza. Lo smartphone includa una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64MP, capace di scattare foto ultra-grandangolare in modalità landscape, ritratto e macro. La batteria ha una capacità di 4250mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il prezzo è di 327 euro.

