Federica Panicucci torna in prima serata. Una delle novità importanti annunciate durante la presentazione dei palinsesti Mediaset del prossimo anno riguarda proprio il ritorno della conduttrice in prime time. Questo non vuol dire che Federica Panicucci lascerà la conduzione di Mattino5, che tornerà in tv a settembre, ma che al suo impegno quotidiano si aggiungerà anche quello settimanale al timone di Back To School.

Il programma di Italia1 tornerà con una seconda edizione dopo il discreto successo dello scorso anno ma questa volta al suo timone non ci sarà Nicola Savino. Dopo la piccola parentesi su Canale5 come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022, Savino trasloca su TV8 mentre al timone di Back to School ci sarà proprio Federica Panicucci.

Dall’altro lato c’è l’altra regina dell’infotainment di Canale 5 ovvero Barbara d’Urso. Nonostante tutto quello che si è detto su di lei in questi mesi, la conduttrice è super confermata alla conduzione di Pomeriggio5. Nel corso della presentazione dei palinsesti, Piersilvio Berlusconi ha confermato la presenza della conduttrice al pomeriggio nelle prossime stagioni, sottolineando:

“Barbara D’Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica”.

La conduttrice ha subito sottolineato le parole di Berlusconi Junior direttamente dal suo profilo Instagram condividendo una serie di articoli e di titoli che sottolineando il suo successo e il peso della sua esperienza. Per la conduttrice quindi si cerca un programma in prime time ma sfuma anche l’idea de La Talpa visto che quest’anno la produzione sarà affidata alle mani della Fascino di Maria de Filippi. Cosa c’è in serbo per la d’Urso quindi? Intanto Federica Panicucci le ha rubato il prime time di Italia1.