Il cast della serie Mr and Mrs Smith prende forma. Grandi nomi si aggiungono al reboot televisivo del film del 2005 con la coppia Brad Pitt e Angelina Jolie. Il progetto è curato da Donald Glover, che recita anche nel ruolo principale, oltre ad essere co-creatore e produttore esecutivo. Inizialmente anche Phoebe Waller-Bridge era coinvolta nella scrittura dello show, ma la creatrice di Fleabag e Killing Eve ha poi abbandonato per divergenze creative.

Al cast della serie Mr and Mrs Smith si aggiungono quindi: Michaela Coel (I May Destroy You), John Turturro (Severance) e Paul Dano (The Batman) in ruoli non ancora identificati. Oltre a Glover, era stata annunciata anche Maya Erskine nella parte che fu di Angelina Jolie nel film originale.

Il progetto è un riavvio della commedia d’azione di New Regency del 2005 diretta da Doug Liman, con Brad Pitt e Angelina Jolie. Il film segue una coppia sposata annoiata che è sorpresa di apprendere che entrambi sono assassini assunti da agenzie concorrenti per uccidersi a vicenda. La serie tv di Donald Glover sarà pubblicata per conto di Amazon Studios, quindi probabilmente la vedremo sulla piattaforma Prime Video.

Francesca Sloane è co-creatrice, produttrice esecutiva e showrunner. Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency sono anche produttori esecutivi. Amazon Studios è lo studio.

Phoebe Waller-Bridge lasciò il timone del progetto nel settembre 2020, senza rancori, in quello definito come “una separazione amichevole” a causa di “divergenze creative nella visione della serie”. Quando è stato chiesto a Glover se ciò avrebbe compromesso i loro rapporti d’amicizia, lui replicò a Interview Magazine: “Ancora mi piace come persona. Credo che anche per lei sia lo stesso”.

La serie Mr and Mrs Smith avrebbe dovuto debuttare nel 2021, ma dati i lunghi tempi di produzione, è probabile che il lancio verrà rimandato al prossimo anno.

Continua a leggere su optimagazine.com.