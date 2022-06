Purtroppo c’è da confermare una nuova ondata di rimodulazioni Vodafone per i clienti del servizio mobile. In questi ultimi giorni di giugno, è in pieno svolgimento una campagna informativa via SMS rivolta a specifici clienti che vedranno la loro spesa telefonica mensile aumentare di ben 2 euro, a meno che non si opti per il recesso dal contratto.

Cosa cambia

I rincari in atto fanno parte delle modifiche unilaterali del contratto previste dall’operatore da inizio primavera. Queste prevedono aumenti diversificati per tipologia di clienti: proprio quelli previsti all’inizio di questa estate comportano un aumento considerevole del costo mensile per ogni singolo cliente di 2 euro, a fronte tuttavia di servizi aggiuntivi. Si confermano per gli interessati SMS e minuti di chiamate illimitate ma anche 20 giga in più per la connessione internet. Contestualmente, diventeranno gratuiti servizi come quello della segreteria telefonica, saranno disattivate tutte le opzioni minuti, SMS, giga aggiuntivi per cui si pagava una quota aggiuntiva rispetto al proprio costo mensile. Insomma, i plus aggiuntivi da parte dell’operatore a fronte del rincaro sono oggettivi. Saranno tuttavia solo i singoli clienti raggiunti dagli SMS ufficiali dell’operatore a valutare se il costo maggiorato dei 2 euro valga tutto quanto appena indicato. Tutti coloro che non riceveranno alcuna nota non subiranno modifiche.

Recesso

Se le nuove condizioni previste dalle ultime rimodulazioni Vodafone dovessero non piacere, sarà possibile recedere dal contratto o passare ad altro operatore entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS con la comunicazione della notifica. Il proprio diritto potrà essere esercitato su voda.it/disdettalineamobile, nei negozi Vodafone o anche inviando una raccomandata A/R all’indirizzo: Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO). Ancora, la stessa procedura potrà essere eseguita scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it o chiamando il servizio clienti al numero 190 oppure 42590. Insomma, le modalità sono diversificate e tutte abbastanza semplici e immediate.

