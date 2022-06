Sono state annunciate le nuove JBL Live Pro 2, con cancellazione attiva del rumore e 6 microfoni incorporati. Gli auricolari hanno driver da 11 mm, la certificazione IPX5 ed un design stick-closed ovale che garantisce una qualità sonora in linea con la fama dei prodotti JBL. Le cuffie si avvalgono della tecnologia True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient, che permette agli utenti di regolare la quantità di rumore di fondo che si intende filtrare a seconda delle varie situazioni. L’autonomia copre fino a 40 ore di riproduzione musicale con l’aiuto della custodia di ricarica.

Le JBL Live Pro 2 sono disponibili nelle colorazioni nera, blu, rosa e argento, al prezzo di 149 euro. La sensibilità ammonta a 105 dB, con frequenza in risposta compresa tra 20 Hz e 20 kHz, impedenza di 16 ohm, controlli touch o tramite applicazione proprietaria JBL Headphones. Presente la connettività Bluetooth 5.2 con profili A2DP V1.3, AVRCP V1.6 e HFP V1.7. Le JBL Live Pro 2 vantano, come vi dicevamo, la cancellazione attiva del rumore con 6 microfoni dotati di isolamento dal rumore e dal vento (sarete voi a decidere quanto isolarvi dal resto del mondo a seconda della situazione in ci vi trovate ed al particolare momento). Le cuffie sono compatibili con gli assistenti digitali Amazon Alexa e Google Assistant.

Il peso è di 4,8 gr. per ciascuna cuffia e di 48,4 gr. per il case di ricarica. L’autonomia copre fino a 40 ore di riproduzione (10 ore per gli auricolari e 30 per il case), con supporto alla ricarica rapida (15 minuti per 4 ore di riproduzione) e ricarica wireless con standard Qi. Potrebbero interessarvi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

