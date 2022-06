Le videochiamate WhatsApp potranno presto arricchirsi di una funzionalità davvero interessante ossia l’introduzione di un avatar che ci rappresenti durante una call al nostro posto. Lungi dall’essere una novità solo frivola e di grafica, in molti potrebbero pensare di adottare la soluzione per mantenere la propria privacy magari, soprattutto con interlocutori non conosciuti. L’aggiornamento che dovrebbe portare con se questa opzione è in fase di sviluppo e preparazione ma, grazie al solito ben informato WABetaInfo, ne sappiamo già abbastanza oggi 29 giugno.

L’immagine di apertura articolo è abbastanza esplicativa per comprendere di che cosa stiamo parlando. Quanto mostrato è all’interno della beta Android 2.22.15.5 disponibile sul Play Store per i beta tester che partecipano al programma. Già ora c’è un comando specifico, attivabile durante la videochiamata, che consente di effettuare lo switch all’avatar rispetto alla propria persona in carne ed ossa, così come ripresa dalla fotocamera del telefono. Al momento, selezionando il comando, non accade nulla ma la cosa rientra nella norma vista la natura di sperimentazione dell’opzione.

Sarà di certo possibile personalizzare l’avatar per le videochiamate WhatsApp a proprio piacimento. La forma del viso, come il colore di occhi o capelli, il dettaglio del naso e della bocca potranno essere modificati a piacimento, scegliendo se replicare in toto il proprio aspetto o discostarsene un po’. Magari potrebbe essere inclusa anche una funzione di “trasformazione” guidata e automatica di un volto reale in un avatar appunto, pure per facilitare l’operazione ai singoli utenti.

Quando arriveranno gli avatar per le videochiamate WhatsApp? Dai dettagli appena commentati, sembra davvero evidente che la funzione sia in una fase di primo sviluppo. Potrebbe passare dunque anche tutta l’estate prima di vedere proprio la bella novità all’interno del servizio di messaggistica, per tutti gli utenti finali sia Android che iOS.

Continua a leggere su optimagazine.com