Chi punta ad uno smartphone pieghevole Samsung ma, contemporaneamente, non ha un grosso budget a disposizione deve sapere che, nell’arco di un biennio, il dispositivo dei suoi sogni avrà un prezzo decisamente più abbordabile. Non è la prima volta che se ne parla ma ora abbiamo delle ulteriori conferme al riguardo.

Come riportato anche da SamMobile, già nel 2024, sarebbe stata pianificata l’uscita di smartphone pieghevoli Samsung non della serie S ma della serie A. La modifica vuol dire tanto: dai dispositivi top di gamma assoluti si è pronti a passare ad un segmento di fascia media, con qualche rinuncia qua e là lato hardware ma sempre di ottima qualità. Ebbene, il produttore sudcoreano starebbe già lavorando sodo in questa direzione e il risparmio futuro garantito sarebbe notevole.

Il primo Samsung Galaxy Fold è stato lanciato a cifre prossime ai 2000 euro. L’ultimo Samsung Galaxy Z Flip 3 invece è stato commercializzato ad un valore inferiore ai 1000 euro. Dal momento che un nuovo smartphone pieghevole Samsung apparterà alla serie A, probabilmente sarà possibile acquistarlo ad una cifra di circa 700 euro. Le fonti asiatiche quantificano il risparmio ottenuto, rispetto ai modelli Fold, di circa 800 dollari ossia poco meno di 800 euro anche nel caso della nostra moneta.

Appare più che plausibile un futuro più a buon mercato per gli smartphone pieghevoli. In effetti, sembra alquanto logico che la tecnologia giunta a maturazione per il produttore consenta anche di risparmiare nel processo produttivo. Allo stesso tempo, è plausibile che sempre più concorrenti puntino a modelli foldable. Quindi sull’abbattimento del valore commerciale di ogni dispositivo di certo influirà anche la disponibilità di una maggiore offerta alla base clienti. In effetti anche Apple tra un paio d’anni dovrebbe essere pronta a lanciare il suo pieghevole. Di contro ai costi non certo contenuti di un’esemplare di Cupertino, proprio Samsung potrebbe puntare su una proposta molto popolare.

