Dopo 4 anni di assenza dall’Italia è stata annunciata una data di Pusha T a Milano. Il rapper salirà sul palco per presentare il suo ultimo album It’s Almost Dry pubblicato quest’anno.

Pusha T a Milano: data e biglietti

Pusha T sarà a Milano il 2 dicembre 2022 presso il Fabrique. L’annuncio arriva a Live Nation, che per gli iscritti rende disponibili i biglietti in anteprima dalle ore 10 di giovedì 30 giugno. Per tutti gli altri utenti i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 1° luglio sui circuiti TicketOne e Ticketmaster.

Il costo stimato dei biglietti sarà di 30 euro più i diritti di prevendita.

Pusha T, dai Clipse alla carriera solista

Pusha T, all’anagrafe Terence Thornton, ha esordito nei Clipse insieme al fratello Gene – noto come No Malice – con il supporto di Pharrell Williams.

Insieme hanno pubblicato 3 album, Lord Willin’ (2002), Hell Hath No Fury (2006) e Til The Casket Drops (2009). Tra le collaborazioni più importanti ricordiamo il singolo Good Goodbye dei Linkin Park, nel quale ha duettato con Stormzy.

Il suo esordio solista arriva nel 2013 con il primo album My Name Is My Name dopo l’anticipazione con l’EP Fear Of God II: Let Us Pray (2011).

L’ultimo album It’s Almost Dry vanta una catena di produttori d’eccellenza, da Kanye West a Pharrell Williams, ma anche Kid Cudi, Jay-Z, Malice e tanti altri.

Nel 2018 è nato un contenzioso con Drake per via della traccia di Pusha T Infrared contenuta nel penultimo album Daytona in cui Pusha prendeva di mira il collega paragonando il suo successo a quello di Donald Trump.

Il dissing lanciato da Pusha T era una risposta alla provocazione di Drake nella traccia Two Birds One Stone in cui il rapper dissava un po’ tutti. Dopo la risposta di Pusha T, Drake continuò con un brano interamente rivolto a Pusha T, Duppy Freestyle, in cui si toccavano i nervi scoperti di entrambi, specialmente sul ruolo di Kanye West nelle rispettive carriere.

Continua a leggere su optimagazine.com