In occasione della presentazione dei palinsesti Rai sono stati svelati i titoli che vedremo nella prossima stagione televisiva, tra cui una prima foto di Sopravvissuti. Si tratta della nuova fiction di Lino Guanciale, che torna sul piccolo schermo dopo la cancellazione di Noi, il remake italiano di This Is Us che non è riuscito a far breccia nel cuore del pubblico.

Nella prima foto di Sopravvissuti, un mistery-drama in 12 episodi da 50 minuti, diretto da Carmine Elia (Mare fuori, La porta rossa), vediamo i protagonisti: oltre a Lino Guanciale, nel cast anche: Luca Biagini, Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfennigstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo e Adèle Wismes.

Coprodotto da Rai Fiction, France Télévisions, ZDF, Rodeo Drive, Cinétévé, Sopravvissuti è un nuovo progetto dell’Alleanza tra i tre grandi servizi pubblici dell’Europa continentale (Italia, Francia e Germania) finalizzata alla creazione di serie televisive che possano competere con la grande produzione globale.

Di seguito la sinossi ufficiale della fiction, così come trasmessa dai palinsesti Rai:

Sulla banchina Luca (Lino Guanciale), alla guida del cantiere Leone che ha organizzato la traversata, saluta gioioso sua moglie Sylvie (Stéfi Celma) e le due figlie. Anita (Pia Lanciotti), ruvido ispettore di polizia, guarda partire suo figlio Gabriele (Alessio Vassallo), che sarà il medico di bordo. Tra gli altri, si imbarca anche la famosa attrice Giulia Morena (Barbora Bobulova) con il marito e il figlio. Dopo pochi giorni di navigazione, l’imbarcazione scompare dai radar. Un anno dopo, al largo delle coste venezuelane, viene ritrovato un relitto. È l’Arianna. A bordo, ancora viva, solo la metà dell’equipaggio. I sopravvissuti sono sconvolti, prostrati dalla fame e dalla sete ma ancora vivi.

Sopravvissuti è un soggetto originale scritto da Viola Rispoli, Max Bacchini, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano. Da un’idea di Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano.

Qui le prime immagini delle fiction Rai della stagione 2022/2023, con un primo sguardo a Sopravvissuti.