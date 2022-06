Quest’anno OnePlus ha un po’ sconvolto i suoi soliti piani, essendo adesso sul punto di lasciare sul mercato il OnePlus 10T in luogo del OnePlus 10. Non è in dubbio il OnePlus 10RT, un refresh del OnePlus 10R che abbiamo avuto modo di vedere alla fine di aprile scorso. Il leaker Yogesh Brar ha condiviso a riguardo qualche primo dettaglio, pur non essendoci ancora abbastanza informazioni per tracciare un identikit completo (anche se è sempre possibile farsi un’idea di quello che potrebbe essere).

OnePlus 10RT (CPH2413) Camera Specs



✓Rear



– 50MP (Sony IMX766), OIS, (f/1.88) (84.4°)

– 8MP Ultra-wide (ƒ/2.25) (119.7°)

– 2MP Macro (f/2.4) (88.8°)



✓Front



16MP (Samsung S5K3P9) (f/2.45) (82.3°), EIS — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 28, 2022

La fotocamera posteriore del OnePlus 10RT dovrebbe comporsi di un sensore principale da 50MP (Sony IMX766, apertura f/1.88, campo visivo di 84,4°, stabilizzazione ottica dell’immagine), un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.25, campo visivo di 119,7°), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4, campo visivo di 88,8°). La fotocamera frontale include un sensore singolo da 16MP (Samsung S5K3P9, apertura f/2.45, campo visivo di 82,3°, stabilizzazione elettronica dell’immagine). Il OnePlus 10RT non avrà neanch’esso l’Alert Slider, ovvero il tasto fisico che consente di disabilitare la suoneria, proprio come accade sull’iPhone (un vero peccato, anche perché trattasi di una vera e propria icona per quanto riguarda i prodotti del produttore cinese).

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, il OnePlus 10RT dovrebbe essere molto simile al precedente OnePlus 10R: per adesso non possiamo aggiungere altro a quanto già fin qui detto, nella speranza di vedere presto arrivare questo dispositivo, che potrebbe rappresentare una buona alternativa per molti di voi (a patto che mantenga un prezzo ragionevolmente basso, com’è abitudine del produttore cinese, anche per i top di gamma, tra le altre cose). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

