Una nuova serie tv sulla Formula1 è in lavorazione per conto di Hulu. Lo streamer della Disney sta collaborando con il pilota McLaren Daniel Ricciardo per sviluppare una serie tv di mezz’ora ambientata nel mondo del noto motorsport.

I dettagli sulla trama del progetto sono top secret. The Hollywood Reporter svela però che la produzione è alla ricerca di uno sceneggiatore.

La serie tv sulla Formula1 di Hulu, che è attualmente nelle prime fasi di sviluppo, proviene da ABC Signature, Lionsgate Television e Marty Bowen di Temple Hill, Wyck Godfrey, Phoebe Zimmer e Sydney Title. Ricciardo, che attualmente guida per la McLaren e ha vinto ben otto Gran Premi, sarà il produttore esecutivo.

La notizia arriva mentre negli ultimi anni si assiste a un interesse sempre più crescente per il mondo della Formula1. All’attivo c’è già la docuserie Drive to Survive di Netflix, rinnovata per la quarta e quinta stagione, che ha sicuramente contribuito alla popolarità dello sport, il cui scopo è quello di raccontare il dietro le quinte di un campionato di Formula1 attraverso interviste a team manager e piloti.

Inoltre, di recente Apple ha annunciato di essere al lavoro su ben due produzioni; un primo progetto vede Brad Pitt al timone di un film ambientato in Formula1, che l’attore sta sviluppando insieme al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. L’altro progetto di Apple su cui è al lavoro riguarda un documentario proprio incentrato sulla vita e la carriera del pilota britannico che guida in Mercedes, e che recentemente ha ricevuto pesanti insulti razzisti dall’ex campione del mondo Nelson Piquet, evento che ha suscitato indignazione del mondo del motorsport.

Infine, Netflix ha recentemente prodotto una serie comica supportata dalla NASCAR con Kevin James, The Crew, che è stata cancellata dopo una stagione.

