Continuano ad arrivare segnalazioni, in questi giorni, da parte di utenti che hanno ricevuto solo quote più recenti per quanto riguarda la storia del tanto discusso assegno unico. Dopo una lunga attesa, infatti, tanti in Italia hanno visto la propria domanda finalmente accettata, anche se ora ci sono anomalie che vanno chiarite per quanto concerne la questione degli arretrati. Molto importante, dunque, fare il punto della situazione, affinché nulla venga lasciato al caso per chi attende un segnale concreto da parte di INPS sugli arretrati.

Tutti i chiarimenti del caso sugli arretrati da pagare per l’assegno unico direttamente da INPS

A tal proposito, abbiamo un feedback chiaro da parte di INPS, che su questa particolare criticità riscontrata da tanti utenti in attesa di quote arretrate per l’assegno unico, riferisce quanto segue tramite la propria pagina Facebook: “I pagamenti arrivano singolarmente e non sono cumulabili. Verranno recuperati gli arretrati a ogni finestra di pagamento che si apre, all’incirca ogni 15 giorni“. Una presa di posizione importante, che integra quanto vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, sul nostro magazine, dopo che sono venute a galla discussioni del genere sui social.

Situazione in via di definizione, dunque, al netto delle tante lamentele che spuntano quotidianamente sui social. Ora che tante domande per l’assegno unico risultano finalmente accettate, non possiamo fare altro che armarci di pazienza. Come ho avuto modo di constatare in prima persona, il pagamento degli arretrati relativo all’assegno unico viene saldato effettivamente nel giro di un paio di settimane da INPS. Ogni situazione può presentare differenze rispetto all’altra, ma in linea di massima la direzione è questa.

A voi come sta andando? Quale esperienza avete maturato nel tempo per quanto concerne la storia dell’assegno unico, con relativo pagamento da parte di INPS? Fateci sapere qui di seguito.

