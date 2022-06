Il finale di The Staircase conclude il caso di omicidio di Kathleen: suo marito, il romanziere Michael Peterson, è davvero colpevole? La miniserie in onda su Sky Atlantic, negli Stati Uniti trasmessa su HBO, è tratta da una tragica storia vera.

Nel 2011, Kathleen Peterson è stata trovata morta in fondo a una scala nella propria abitazione. Suo marito era il principale sospettato. La miniserie ripercorre la vicenda, che all’epoca aveva attirato l’attenzione dei media per via delle persone coinvolte. Michael Peterson è un romanziere americano di fama mondiale ed editorialista delle principali testate giornalistiche. Il fatto di cronaca nera era già stato raccontato in una docuserie Netflix uscita nel 2018.

Si parte dall’episodio 1×07, nonché penultimo di stagione, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dopo che un cadavere con ferite simili a quelle di Kathleen si presenta all’obitorio della contea, Sophie continua la sua ricerca per scoprire cosa sia realmente successo a Kathleen. Nel frattempo, Martha decide di scavare nel suo passato difficile, nonostante il rifiuto di Margaret.

La serata si conclude con l’episodio 1×08, ossia il finale di stagione (e di serie):

Dopo aver affrontato un possibile nuovo processo, Michael, 73 anni, deve affrontare una decisione che gli cambierà la vita. Nel frattempo, Martha e Margaret condividono verità sepolte da tempo e Sophie fa i conti con una rivelazione.

Nel cast di The Staircase: Colin Firth nei panni di Michael Peterson; Toni Collette è Kathleen Peterson; Michael Stuhlbarg è David Rudolf; Dane DeHaan è Clayton Peterson; Olivia DeJonge è Caitlin Atwater; Patrick Schwarzenegger è Todd Peterson; Sophie Turner è Margaret Ratliff; Odessa Young è Martha Ratliff; Rosemarie DeWitt è Candace Zamperini; Tim Guinee è Bill Peterson; Vincent Vermignon è Jean-Xavier de Lestrade; Parker Posey è Freda Black; e Juliette Binoche interpreta Sophie Brunet.

