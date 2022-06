Il mondo del fitness è in continua evoluzione, soggetto a contaminazioni frequenti in modo da fornire agli sportivi il tipo di allenamento più adatto alle proprie esigenze e ai propri gusti. Una delle novità di quest’anno, presentato al Rimini Wellness è il GPassé, una disciplina che unisce danza, pilates, step e tonificazione.



Gli ideatori di questo tipo di allenamento sono Giulia Pagliacca, ballerina di Danza Moderna, che ha collaborato con compagnie internazionali, e Gil Lopes, icona del fitness musicale, pluricampione mondiale di Ginnastica Aerobica.



Col GPassé le basi della tecnica del “barre” evolvono in un allenamento completo, creando ogni volta una coreografia diversa. La lezione è divisa in 4 parti:

Barre Warmup: passi di danza tipici, come battement jete, plié si uniscono a elementi classici di tonificazione; Technical Step: vengono studiati nuovi passi che, insieme ad alcuni passaggi a terra, comporranno la coreografia finale; Mobility Section: focus sulla mobilità delle anche che si fondono con esercizi di yoga e pilates; Coreography: si crea un ballo sul ritmo e sul tema della musica scelta per interpretarla, in modo da unire anche un aspetto di divertimento a un allenamento completo.