A soli 42 anni è morta Pamela Rosato, violinista pugliese che abbiamo visto anche sul palco dell’Ariston insieme ad Al Bano. L’artista si è spenta a Senigallia, dove si era trasferita dopo il matrimonio.

Come è morta Pamela Rosato

Secondo le prime indiscrezioni, Pamela Rosato lottava da tempo contro una grave malattia, e nelle ultime ore era stata ricoverata presso l’ospedale di Torrette nel quale era stata trasportata a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

I funerali si sono tenuti oggi, mercoledì 29 giugno, presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore. Il feretro verrà poi trasportato a Mesagne, città natale di Pamela Rosato, dove la giovane violinista riceverà l’ultimo saluto.

L’artista lascia il marito Stefano Maltempi, la mamma Filomena, il papà Cosimo e la sorella Stefania. Pochi giorni dopo aveva spento 42 candeline, ma non era stata in grado di festeggiare per l’aggravarsi della malattia.

Chi era la violinista

Pamela Rosato era nata Mesagne (Brindisi) ed era conosciuta in tutta Italia. La sua passione per la musica e per il violino l’aveva portata a diventare insegnate presso due scuole, una a Brindisi e una a Mesagne, ma anche a partecipare ad importanti progetti.

Nel 2018 si era trasferita a Senigallia dopo il matrimonio con Stefano Maltempi. Pamela si era diplomata in violino presso il conservatorio Tito Schipa di Lecce con l’insegnamento del maestro Ennio Catanese.

La musicista aveva anche collaborato con Al Bano nella realizzazione di un video musicale, e insieme all’orchestra sinfonica Terra D’Otranto era approdata sul palco del Festival di Sanremo.

Per il momento il cantautore di Cellino San Marco non ha rilasciato dichiarazioni. Sul profilo Facebook di Pamela, tuttavia, piovono parole di cordoglio rivolte anche al marito distrutto dal dolore.

Non è dato sapere quale fosse la malattia che affliggeva la giovane violinista, un’artista innamorata del suo lavoro che portava avanti con determinazione.

