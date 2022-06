Google ha lanciato un nuovo aggiornamento per la nota app Google Fotocamera per gli smartphone della serie Pixel, portandolo alla versione 8.5 prima dell’esordio in via ufficiale del Google Pixel 6a il prossimo mese. Mentre i Pixel 6 e 6 Pro hanno segnato un importante aggiornamento all’hardware della fotocamera utilizzato sui telefoni del colosso di Mountain View, gran parte di quello che rende la serie Pixel eccezionale per la fotografia è grazie al software. L’app Google Fotocamera migliora proprio le immagini nel mentre vengono catturate, andando a riflettere in maniera accurata il “tono reale” della vostra pelle oppure regalando un “Super Res Zoom” in stile Blade Runner.

Solitamente gli aggiornamenti apportati all’app Google Fotocamera sono moderatamente rari, e spesso si verificano nei giorni o nelle settimane precedenti al lancio di un nuovo dispositivo Pixel. Considerato che manca poco più di un mese al lancio ufficiale del Pixel 6a (si parla del 28 luglio), non sorprende che Google stia inviando un nuovo aggiornamento dell’app. L’update, che porta Google Fotocamera alla versione 8.5 è diventato già disponibile sul Play Store. Dai test eseguiti, l’app adesso sembra essere maggiormente implementata su tutti i modelli Pixel attualmente supportati, incluse le varianti di fascia media come il Pixel 5a.

Malgrado ciò, il nuovo aggiornamento Google Fotocamera versione 8.5 pare non mostrare evidenti modifiche al design o alla funzionalità. Molto probabilmente l’update includerà gli ultimi ritocchi necessari per il prossimo smartphone Pixel 6a, che combina la fotocamera principale dei vecchi telefoni Pixel con l’abilità di elaborazione del processore Google Tensor (già a bordo di Pixel 6 e Pixel 6 Pro). Qualora foste interessati ad aggiornare l’app di Google, potrete farlo direttamente dal Google Play Store. Nel frattempo, continueremo a trovare nuovi indizi sulla funzionalità ed i miglioramenti che sta preparando l’azienda californiana.

